Il proprietario di Pornhub | “L’Italia vuole bloccare il porno ma sbaglia - la violenza non arriva da noi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Solomon Friedman,del sitopiù visto al mondo, parla per la prima volta in Italia e spiega a Fanpage.it le contestazioni mosse al sistema con cui l'Italia vorrebbe monitorare l'età di accesso ai siti per adulti: "Non vogliamo minori sui nostri siti, ma nemmeno un meccanismo di verifica inefficiente che mette a rischio i dati degli utenti e può distruggere il nostro settore".