Il femminismo insegnato a bambine e bambini partendo anche dai peli del corpo

Sono senza alcun dubbio i più giovani delle migliaia di studenti Erasmus che ogni anno da tutta Europa scelgono Bologna per trascorrere un periodo di studio all’estero: per una settimana otto bambine e bambini dalla Escuela de Educación Infantil La ...

Partirà tra poco la terza edizione del Moscerine film festival a Roma , presso il cinema Nuovo Aquila del Pigneto. La manifestazione si distingue per offrire ancora a bambini e bambine non opere realizzate PER loro, ma DA loro.

Gaza, raid Israele: 4 morti a Jabalia - Gaza, raid Israele: 4 morti a Jabalia - 8.50 Gaza, raid Israele: 4 morti a Jabalia Un bombardamento delle forze israeliane sul campo profughi di Jabalia, nel Nord della Striscia di Gaza, ha causato la morte di 4 persone. E' quanto riferis ...

“RaccontArte”: in Biblioteca a Ladispoli grandi opere per piccoli artisti - “RaccontArte”: in Biblioteca a Ladispoli grandi opere per piccoli artisti - L’amministrazione comunale informa che la Biblioteca ha organizzato l’atteso appuntamento con la mostra di RaccontARTE Grandi opere per piccoli artisti: esposizione degli artefatti dei bambini e dei r ...

A Gavirate a giugno arrivano i laboratori per bambini - A Gavirate a giugno arrivano i laboratori per bambini - L'iniziativa gratuita dell'amministrazione comunale pensata per i bimbi dai 3 ai 6 anni avrà luogo negli spazi ... l’avvio del progetto “L’arte è un gioco da bambini”, dedicato ai minori di età ...