I volontari Snaitech scendono in campo a Roma insieme a Rete Clima

(Di venerdì 10 maggio 2024) In occasione dellaSustainability Week previsti tre appuntamenti diato aziendale in collaborazione conin Toscana, Lazio e Lombardia I colleghi e le colleghe disaranno impegnati nel quartiere di Mezzocammino per contribuire alla tutela del pianeta Milano, 10 maggio 2024 – In occasione dellaSustainability Week, la settimana ideata

SNAI – Serie A: Inter insaziabile, tre punti a Frosinone a 1,60. Il Bologna rischia a Napoli, Atalanta a 2,00 favorita sulla Roma - SNAI – Serie A: Inter insaziabile, tre punti a Frosinone a 1,60. Il Bologna rischia a Napoli, Atalanta a 2,00 favorita sulla roma - (Adnkronos) - Nell’anticipo di venerdì i nerazzurri già campioni di scena allo Stirpe. Juventus e Milan facili su Salernitana (1,13) e Cagliari (1,40), il colpo di De Rossi a Bergamo a 3,60 Milano, 9 ...

Fondazione Snaitech: nel 2023 sostenute oltre 70 realtà e 11mila persone - Fondazione snaitech: nel 2023 sostenute oltre 70 realtà e 11mila persone - roma - Per snaitech sostenibilità significa agire a 360 gradi promuovendo iniziative di CSR (Corporate Social Responsibility) in campo educativo, ...

SNAI – Europa League: Atalanta in pole, per la Roma è dura. L’«1» di Gasp a 1,73, a 6,00 la vittoria nei 90’ dei giallorossi - SNAI – Europa League: Atalanta in pole, per la roma è dura. L’«1» di Gasp a 1,73, a 6,00 la vittoria nei 90’ dei giallorossi - (Adnkronos) - Giovedì il ritorno delle semifinali: i bergamaschi ospitano il Marsiglia con i favori del pronostico, mentre l’altra italiana ancora in corsa è chiamata all’impresa a Leverkusen. Equilib ...