I playoff di serie C vedono avanzare anche Pescara e Juventus Next Gen Colpo Rimini in casa del Gubbio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Come sono andate le gare del primo turno didiC? Solo in un caso è saltato il fattore campo, ed è accaduto proprio in una sfida tra due squadre del girone B. Ilinfatti ha sbancatocon una rete di Cernigoi (nella foto) nel finale, qualificandosi al secondo turno dove incrocerà il Perugia. Curiosamente, la partita trasi era giocata allo stadio Barbetti pure nell’ultima giornata di regular season, e in quella circostanza gli umbri avevano vinto con un netto 4-0. Nelle altre due gare tra formazioni del girone B, l’hanno spuntataGen e. I bianconeri hanno superato con secco 2-0 l’Arezzo con gol di Savona su rigore e Damiani. Il Delfino invece ha pareggiato per 2-2 contro ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Cividale-Cantù , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Le prime due partite della Serie hanno visto gli uomini di coach Cagnardi battere due ...

Come funzionano, le fasi, le squadre partecipanti, le date e i risultati della post season: Playoff Serie C 2023 / 2024 . Alla Serie C 2023 / 2024 hanno preso parte 60 squadre suddivise in 3 Gironi da 20 squadre. Playoff Serie C 2023 /24: al termine ...

reset tare e ripartire. E’ questo l’imperativo in casa Gema P alla canestro Montecatini dopo il pesante ko in gara-2 del primo turno playoff contro la Ristopro Fabriano e in vista di una tre giorni in terra marchigiana per gara-3 e gara-4 che ha ...

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 38^ giornata (oggi 10 maggio 2024) - Pronostici serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 38^ giornata (oggi 10 maggio 2024) - Lecco e Feralpisalò sono retrocesse in serie C, credibilmente sono già ufficiali tutte le partecipanti ai playoff. Tuttavia, sarà comunque una giornata intensa: Como e Venezia infatti si giocano la ...

Priftis ’chiama’ Galloway e Smith : "Tocca a loro prenderci per mano" - Priftis ’chiama’ Galloway e Smith : "Tocca a loro prenderci per mano" - Il coach: "Dovremo tutti andare oltre i nostri limiti. Venezia più atletica di noi, la difesa sarà determinante" ...

Playoff Nba: colpi in trasferta di Cleveland e Dallas - playoff Nba: colpi in trasferta di Cleveland e Dallas - Due colpi di scena nei playoff Nba: vincono in trasferta Cleveland e Dallas, che invertono il fattore campo nelle serie rispettivamente contro Boston e Okc. I Cavs si impongono 118-94 in gara-2 al TD ...