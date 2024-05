Godzilla Minus One infrange un altro record mondiale | è il film più piratato di tutti i tempi

(Di venerdì 10 maggio 2024) La pellicola è esplosa anche via Torrent in seguito alla release digitale che ha reso più facile caricarlo onlineOne di Takashi Yamazaki, che quest'anno è entrato nella storia vincendo il primo Oscar per il franchise da quando è stato inaugurato oltre 70 anni fa, pare abbia anche battuto ildelpiùdi sempre. Ambientato all'indomani della sconfitta del Giappone nella Seconda GuerraOne, partendo da un budget di soli 15 milioni di dollari, è diventato un fenomeno globale incassando oltre 116 milioni di dollari in tutto il mondo. Il, che ha avuto un'uscita limitata nelle sale nel dicembre 2023 a causa delle basse aspettative di incasso, ha finito per …

