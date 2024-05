Fiorentina-Italiano - svolta sul futuro | con la Conference scatta l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 10 maggio 2024) Laha raggiunto la finale diLeague per il secondo anno di fila. Questa notiziaildel tecnico Vincenzo. Laè in corsa per la vittoria dellaLeague che oltre a riportare un trofeo a Firenze riporterebbe dopo due anni una coppa europea in Italia. Con la vittoria dellaLeague, lafinalmente avrebbe modo di tornare in Europa League, con grande merito di Vincenzoche prese la squadra dalle macerie e ora è alla terza finale nelle ultime due stagioni. I viola la scorsa stagione hanno perso in finale contro gli inglesi del West Ham, quest’anno la squadra di Vincenzodovrà fare i conti con un prestigioso ...