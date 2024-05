Ferisce poliziotto con pezzi di marmo | nuovo attacco | ferito agente Polfer

(Di venerdì 10 maggio 2024) A poco più di 24 ore dal grave ferimento di unalla stazione di Lambrate a Milano, un incidente simile si è verificato alla stazione Centrale. Questa volta, i protagonisti sono stati gli agenti dellae un cittadino egiziano di 36 anni, già noto alle autorità per una richiesta di protezione internazionale. Il fatto si è svolto nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2.20, quando il 36enne, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha iniziato a dimostrare comportamenti violenti. Dopo essere stato rilasciato a seguito di una denuncia per rapina e resistenza, l’uomo è rimasto nei pressi della stazione, dove ha iniziato a vandalizzare l’arredo urbano e lanciare pietre con una fionda improvvisata. Uomo fermato prima con taser poi con colpi di pistola: èL’intervento degli agenti è ...

