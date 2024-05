Far west Milano | lancia pietre con la fionda - la polizia spara per fermalo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Restano stabili le condizioni di Christian Di Martino, il vice ispettore delladi Stato accoltellato in modo grave da un 37enne di origini marocchine alla stazione di Lambrate. L'agente 35enne ha trascorso una notte tranquilla nella terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di, dove subito dopo l'aggressione è stato operato d'urgenza per le lesioni agli organi riportate e la grave emorragia che ne è conseguita. Positiva la risposta ai primi stimoli, anche se la prognosi resta comunque riservata. Intanto si registra un episodio simile a quello che ha portato al grave ferimento dell'agente, anche se con esiti diversi. Un cittadino egiziano di 36 anni che tiravacon unarudimentale è stato ferito dal colpo di pistolato da un agente. L'uomo è stato soccorso e portato ...

Milano, ancora far west: egiziano lancia pietre con la fionda, la polizia spara per fermarlo - Milano, ancora far west: egiziano lancia pietre con la fionda, la polizia spara per fermarlo - Restano stabili le condizioni di Christian Di Martino, il vice ispettore della polizia di Stato accoltellato in modo grave da un 37enne di ...

Napoli, Far West in centro due agguati: quattro feriti - Napoli, Far west in centro due agguati: quattro feriti - Napoli per ferite da colpi d’arma da fuoco riportate alle gambe e ai glutei. Nessuno è in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la polizia di Stato: ancora da accertare la dinamica dei fatti. La ...

Far west in piazza Martiri: maxi rissa con lanci di sassi, sedie e bottiglie - Far west in piazza Martiri: maxi rissa con lanci di sassi, sedie e bottiglie - Una ventina di giovani si sono affrontati con violenza e sono fuggiti verso via Roma. E’ intervenuta la polizia ...