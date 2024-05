Esposito - derby di mercato in vista? Interesse a sorpresa

(Di venerdì 10 maggio 2024)è in prestito alla Sampdoria e bisogna capire se lascerà l’Inter senza fare ritorno. Sull’attaccante, però, spunta unpiuttosto particolare. DECISIONE IN ARRIVO – Stasera Sebastianogiocherà l’ultima partita della regular season di Serie B, con la Sampdoria che alle 20.30 sarà ospite del Catanzaro. Poi sarà la volta dei play-off, coi blucerchiati che cercano l’immediato ritorno in Serie A dagli spareggi promozione. Ma c’è anche da valutare il. Il 22 agosto 2023 la Sampdoria comunicava di aver prelevatodall’Inter “a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e/o diritto di opzione e contro-opzione”. Ossia: a fine stagione saranno i nerazzurri a decidere se puntare ancora sull’attaccante. C’è però anche un altro scenario., ...

Scontro in consiglio comunale a Maniago: «Accusati di non aver partecipato a una conferenza mai convocata» - Scontro in consiglio comunale a Maniago: «Accusati di non aver partecipato a una conferenza mai convocata» - in cui di fatto si affermava che «la minoranza finge interesse per le riunioni, ma non partecipa», è stata chiarita in consiglio comunale. «Lo scorso gennaio il nostro capogruppo Leonardo esposito ...

Anteprima “Il segreto di Liberato” al The Space di Fuorigrotta: tra il pubblico c’era anche lui - Anteprima “Il segreto di Liberato” al The Space di Fuorigrotta: tra il pubblico c’era anche lui - All'anteprima de "Il segreto di Liberato", il cantante si è nascosto tra il pubblico per assistere al film di Lettieri.

Con un ancoraggio biodegradabile la Posidonia oceanica torna nella Riserva naturale di Marsala - Con un ancoraggio biodegradabile la Posidonia oceanica torna nella Riserva naturale di Marsala - Nell’ecosistema lagunare all’interno della Riserva Naturale Orientata delle Isole dello Stagnone sono stati realizzati due impianti sperimentali per la riforestazione della Posidonia. Ottenuto già un ...