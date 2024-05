Esce dalla stadio e chiama la moglie | Ora ne segniamo un altro Il rito di un tifoso del Real Madrid ha funzionato ancora – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024)– Bayern Monaco, semifinale di Champions League, minuti finali. I Blancos hanno appena pareggiato al minuto 88 con la rete di Joselu. Le telecamere dell’emittente spagnola “El Chiringuito TV” fermano un uomo che ha deciso di lasciare stranamente in anticipo il Bernabeu. Uninsoddisfatto? No, non è possibile. I Merengues si stanno giocando il tutto per tutto per l’approdo in finale. È lì fuori per compiere il suo specialescaramantico. “Sto parlando con mia, come feci due anni fa prima della rimonta contro il Manchester City – ha spiegato -. Sono scaramantico! Sono convinto, ora neun!“. E subito dopo il boato. Gol di Joselu che firma la doppietta a recupero inoltrato. L’uomo esulta insieme a tutti gli altri tifosi presenti ...