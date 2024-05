Elezioni - Doddoli plaude Bellosi | Programma maturo e appropriato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non è un endorsement al candidato. Almeno non formalmente. Ma il commento dell’ex sindaco Ds Giovannialdi Giovanni, candidato con una coalizione civica e centrista, apre un fronte non banale nella campagna elettorale cittadina. Dove in superficie tutto sembra fluire senza scosse, ma in realtà c’è un magma sotterraneo, fatto di alleanze, veti incrociati, commenti al vetriolo e tentativi di dossieraggio.ha espresso il suo giudizio con un commento social piuttosto articolato: "Ho letto ild’un fiato – ha detto – mi viene chiesto un parere, eccolo:, coinvolgente,. Una riflessione interessante sulla città, sul bisogno di tornare a progettare il futuro.perché conferma la centralità ...