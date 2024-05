El Correo - la recensione | storia tanto vera quanto falsa per un crime movie che intrattiene

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ladi El: dalla Spagna l'epopea criminale di trafficante di denaro, per un film che riesce ad intrattenere e, a tratti, anche a divertire. Su Netflix. Un cartello apre il film, tenendoci a sottolineare che ciò che staremo per vedere è tutto vero ma anche tutto falso. In mezzo, un giro per l'Europa seguendo la traccia sporca del denaro. Eldi Daniel Calparsoro è come ce lo aspettiamo: voce fuori campo che spiega situazione e contesto, personaggi loschi, estetica preconfezionata, umorismo ruspante, e poi le feste, le discoteche, le sniffate, la corruzione e il solito cosmo sfrenato chetira e attira. Un universo sfrenato che ammicca ad un cinema pop, fulgido e gagliardo, ma che forse ha già impressa una data di scadenza decisamente …