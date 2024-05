E adesso Angelina Mango è a rischio Pubblico furioso con la Rai | cosa è successo all’Eurovision

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024)non ha deluso le aspettative sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024. Si è esibita con ‘La noia’, il brano con cui l’ex di Amici di Maria De Filippi ha trionfato al Festival di Sanremo e al termine della sua esibizione una standing ovation ha fatto il giro della Malmo Arena, dove va in scena in questi giorni la gara musicale. Che dopo la serata di giovedì 9 dove la figlia diha raccolto ovazioni anche sui social il prossimo 11 maggio chiuderà con la finale. Al termine della semifinale Lettonia, Austria, Olanda, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia e Armenia sono stati i paesi qualificati per la finale dell’Eurovision 2024. La cantante e rappresentante dell’Italia si è già qualificata e se non c’erano dubbi sul suo talento ancor prima di partire per la Svezia, dopo la performance alla Malmo ...