Droga tra frutta e verdura proveniente dalla Spagna | rivenuta grazie al fiuto di Ice e Jackpot

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Finanza del Comando Provinciale di Roma insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e soprattuttoal prezioso aiuto di Ice e, due cani in dotazione alle Fiamme gialle di Civitavecchia hanno rinvenuto due carichi di hashish e marijuana che stavano per essere introdotti nel territorio nazionale. Cane antiFinanza – foto di repertorio – ilcorrieredellacitta.comI due autisti degli autoarticolati, un italiano e un portoghese, provenienti di Barcellona sono stati arrestati per l’ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti. Prezioso l’aiuto dei cani antiFondamentale ildi Ice ecapaci di individuare l’ingente quantitativo di stupefacente, ben 340 chili di, nascosta tra i bancali di ...

SuperEnalotto, il jackpot tocca i 100 milioni di euro - SuperEnalotto, il jackpot tocca i 100 milioni di euro - Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 100 milioni di euro. Dal 1997 – anno di nascita del gioco, oggi gestito in concessione da Sisal – a oggi quasi tutte le regioni italiane sono state teatro d ...

Powerball, in Florida centrato jackpot da 215 milioni di dollari - Powerball, in Florida centrato jackpot da 215 milioni di dollari - In Florida un fortunato giocatore si è svegliato milionario grazie al Powerball. E’ stato infatti vinto il jackpot da 215 milioni di dollari alla lotteria statunitense, che si gioca in 45 stati ...

Powerball, quando una lotteria ti cambia la vita - Powerball, quando una lotteria ti cambia la vita - Il biglietto vincente del Powerball è stato venduto all’inizio di aprile in un minimarket Plaid Pantry a Portland. Si tratta del quarto jackpot più alto nella storia del Powerball e l’ottavo tra le ...