Cos’è l’aquafaba | il liquido dei legumi che ora si usa per fare dolci e creme

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'aquafaba è stata scoperta solo qualche anno in un modo davvero inusuale. Da allora però si è fatta strada nelle cucine degli appassionati di pasticceria per la sua capacità di trasformarsi in una schiuma densa e compatta, proprio come quella degli albumi montati a neve.