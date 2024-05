Club Scherma Salerno di bronzo con Lambiase ai Campionati Italiani Under 14

(Di venerdì 10 maggio 2024)dicon Sirya Bernadetteai14 di Riccione RICCIONE – Una nuova medaglia diai14 brilla nella bacheca del. L’ha conquistata a Riccione la “classe 2011” Sirya Bernadette, salendo sul terzo gradino del podio nella gara della categoria Ragazze del 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”. La fiorettista salernitana ha dato prova di talento e carattere, doti già mostrate nel circuito stagionale del Grand Prix Kinder Joy of Moving, in una kermesse da ben 102 partecipanti. Riccione, 1-8 ...

Scherma: a Riccione le gare del Gpg “Renzo Nostini” con centinaia di giovani atleti da tutta Italia - scherma: a Riccione le gare del Gpg “Renzo Nostini” con centinaia di giovani atleti da tutta Italia - La quinta giornata di gare del 60° GPG “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving si è conclusa con le prime due prove per la spada e le vittorie di Giulia Corazza Rubini e Achilleas Antoniou (con ...

Incredibile da Salerno: "Il Napoli non ha mai digerito il gol di Dia, è arrivata la conferma" - Incredibile da salerno: "Il Napoli non ha mai digerito il gol di Dia, è arrivata la conferma" - Da salerno una voce che lascia molto a desiderare ... ma di preparare una festa parallela al Maradona in cui dai maxi schermi non fece intervenire nè il tecnico di Certalo nè i componenti della ...

Tesla Model 3 Model 3 Long Range Dual Motor AWD del 2020 usata a Sala Consilina - Tesla Model 3 Model 3 Long Range Dual Motor AWD del 2020 usata a Sala Consilina - Annuncio vendita Tesla Model 3 Model 3 Long Range Dual Motor AWD usata del 2020 a Sala Consilina, salerno nella sezione Auto usate di Automoto.it ...