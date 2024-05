Caos al concorso per i candidati dirigenti scolastici svolto lunedì al padiglione sette della Fiera di Roma. Se la Uil parla di “una giornata da dimenticare per il ministero dell’Istruzione e del Merito” a causa di attese interminabili, bagni ...

Quella che doveva essere una giornata di speranza e opportunità per migliaia di docenti si è trasformata in un vero e proprio Incubo . Il concorso per aspiranti dirigenti scolastici , gestito da Formez, si è rivelato un disastro organizzativo, ...

Eurovision, la Rai diffonde per errore i numeri del televoto: è caos (video) - Eurovision, la Rai diffonde per errore i numeri del televoto: è caos (video) - I dati che hanno rivelato le percentuali delle preferenze non potevano essere diffusi. Viale Mazzini annuncia una nota per spiegare l'accaduto ...

Giffoni 54, tra etnicità, conflitti e sport ecco i primi titoli del concorso - Giffoni 54, tra etnicità, conflitti e sport ecco i primi titoli del concorso - Il Giffoni Film Festival si svolgerà dal 19 al 28 luglio 2024 per la 54a edizione. Il tema scelto è L'Illusione della distanza che affronta tematiche sociali ...

Caos concorso presidi: il ministero valuta di fare causa a Formez e Fiera di Roma - caos concorso presidi: il ministero valuta di fare causa a Formez e Fiera di Roma - Oltre duemila candidati costretti in spazi inadeguati e puzza di fogna. Valditara: “Disfunzioni inammissibili”. Si cercano i responsabili “cui siano ...