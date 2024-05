Calcio a 5 serie A - incrocio con il grande ex Via ai playof - Italservice a Roma Gara in salita contro Marcelinho

(Di venerdì 10 maggio 2024) Partono if scudetto e l’oggi alle 19 al PalaOlgiata va a fare visita alla capolista Olimpusperuno dei quarti di finale.in, tra le due squadre ci sono 21 punti di differenza. "La squadra – dice mister Scarpitti (foto) ha lavorato bene e conconcentrazione. Stiamo recuperando gli acciaccati e portando a un livello più alto i giri del motore, consapevoli dell’importanza di queste sfide. Sappiamo di affrontare la squadra più forte della regular season e con umiltà e attenzione ci siamo preparati. C’è comunque consapevolezza della nostra forza evoglia di stupire". Servirà l’impresa: "E’ chiaro che se ci fermiamo ai numeri, il nostro è probabilmente il quarto più sbilanciato: tra noi e la capolista ...

Esordio vincente per Rafael Nadal a Roma agli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo ha battuto, in rimonta il belga Zizou Bergs 4-6, 6-3, 6-4. Il match era stato momentaneamente interrotto a causa del malore di uno spettatore a causa del forte Caldo .

AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un Progetto di videosorveglianza nelle stazioni della metropolitana. "Secondo alcune notizie stampa - spiega l'autorità - in vista del ...

L’Atalanta a Bergamo e la Roma in Germania si giocano l’accesso alla finale di Europa LeagueL’Atalanta a Bergamo e la Roma in Germania si giocano l’accesso alla finale di Europa League

Roma esce a testa alta dall'Europa League, 2-2 col Bayer - roma esce a testa alta dall'Europa League, 2-2 col Bayer - La roma sfiora l'impresa a Leverkusen ma è costretta a dire addio all'Europa League. La squadra di Daniele De Rossi pareggia 2-2 con il Bayer e manca l'accesso alla finale del torneo continentale, dov ...

Roma, Dybala punta all’Atalanta | Situazione nuovo DS: potrebbe arrivare dalla Francia - roma, Dybala punta all’Atalanta | Situazione nuovo DS: potrebbe arrivare dalla Francia - Dopo l’eliminazione di ieri sera ai danni del Bayer Leverkusen, la roma tornerà al lavoro per preparare la gara decisiva e fondamentale a Bergamo contro l’Atalanta. Ci sarà molto probabilmente Paulo D ...

Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 maggio - Le strade chiuse a roma sabato 11 e domenica 12 maggio - Weekend intenso per la Città Eterna con diverse manifestazioni ed eventi sportivi. Su tutti gli Internazionali di tennis, la Serie A e la Komen Race for the cure ...