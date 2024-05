Basket giovanile | 4 Torri-Vis Persiceto per il titolo under 20

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sarà 4contro Visla finalissima per conquistare ilregionale U20 Silver. La Despar guidata dagli allenatori Marianti Spadoni, D’Angelo e Moretti si è imposta nel doppio confronto in semifinale contro la Cestistica Argenta, e ha avuto la meglio grazie alla differenza canestri. In Gara 1 al Pala 4T un canestro sulla sirena di Ghirelli fissa il risultato sul 69-60. In Gara 2 è Argenta invece a iniziare con il piede giusto e al PalaSalvatori termina 70-66 per la Cestistica, ma è la 4a strappare il pass per la finalissima: ad attenderla la Vis, vittoriosa per 57-64 e 59-48 nel doppio confronto contro l’International Imola.