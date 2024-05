Ascolti tv del 9 maggio - Angelina Mango all’Eurovision 2024 spacca

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 10 maggio 2024)nella seconda semifinale degli Eurovisionsu Rai 2, la seconda puntata di Viola come il mare con Francesca Chillemi su Canale 5, il ritorno di Bayer Leverkusen-Roma per l’Europa League su Rai 1. E glitv s’impennano. La programmazione tv del 9è assai ricca, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Su Rai 2si esibisce sul palco dell’Eurovisioncon La Noia con cui ha stravinto il Festival di Sanremo. Lei comunque è già di diritto nella finale dell’11, ma la novità assoluta della 68ª edizione è l’introduzione dell’esibizione integrale in semifinale anche per loro – Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito -, nonostante siano già qualificati per la finale, insieme alla ...