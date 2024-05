Arriva la conferma | penalizzazione e classifica ribaltata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 10 maggio 2024)la, lo scorso settembre il club aveva fatto ricorso contro ladi 9 punti in: ecco come cambia la graduatoria. I casi più eclatanti, nella stagione che sta per andare in archivio, sono avvenuti in Premier League. Sì, proprio in quello che ormai da due decenni a questa parte è considerato unanimemente il campionato di calcio più bello del mondo (oltre ad essere, ovviamente, quello più ricco). – IlVeggente.it (Lapresse)Pure in Inghilterra hanno dovuto fare i conti con il “caso penalizzazioni”. Se la scorsa stagione era toccato alla Serie A – alla Juventus vennero tolti dieci punti per via del caso plusvalenze, facendola scivolare al settimo posto – stavolta ben due famigerati “segno meno” sono comparsi anche nelladel torneo d’oltremanica. Le squadre ...