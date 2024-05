Alcione - il futuro è giovane La nuova filosofia orange non teme il salto tra i Pro E resta il maestro Cusatis

(Di venerdì 10 maggio 2024) La voglia è soprattutto quella di fare festa. Godersi un traguardo inseguito per tre anni e magari cominciare a riflettere su come poter rafforzare l’organico dell’, neopromosso in Serie C per quella che sarà la prima avventura tra i professionisti. "La base è quella di un lavoro di tre anni e di un allenatore che ha plasmato un gruppo portandoci a questo obiettivo - dice il direttore sportivo Matteo Mavilla -. Guardiamo alle persone prima che ai giocatori e questo ci ha dato la forza di superare i momenti negativi, perché ci sono stati anche quelli. Abbiamo ragazzi che hanno la motivazione giusta per giocare tra i professionisti. Non tutti potranno fare il, ma è giusto avere riconoscenza per quello che hanno fatto in questi anni. L’estate scorsa non è stata facile, ci avevano illuso che potessimo salire in C. Partire in ritiro il 15 ...

