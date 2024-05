A Prepotto in Friuli - nell' estremo nord es - dove la pace è tra vigne e colline

Italia da Scoprire: a Prepotto, nell'estremo nord est, la pace è tra vigne e colline - Italia da Scoprire: a prepotto, nell'estremo nord est, la pace è tra vigne e colline - Questo articolo a prepotto, Friuli, fa parte della serie «Italia da scoprire», contro l'omologazione, lontani dalle solite rotte, per un altro modo di viaggiare. Per aiutarci a stilare una mappa ...

Tutto pronto per l’adunata degli Alpini a Vicenza: ecco quello che c’è da sapere - Tutto pronto per l’adunata degli Alpini a Vicenza: ecco quello che c’è da sapere - In 500 mila, forse 600 mila, alpini a Vicenza dal 10 al 12 maggio sognando la pace. Settantamila saranno le penne nere del Veneto e del Friuli Venezia Giulia; 110 mila, infatti, i tesserati Ana delle ...

A Milano il corteo del 1 maggio guarda all'Europa e alla città - A Milano il corteo del 1 maggio guarda all'Europa e alla città - MILANO, 01 MAG - Guardare all'Europa, in vista delle elezioni del prossimo giugno, ma anche a quanto accade in una città che offre lavoro ma è sempre più cara e ha bisogno di adeguare i salari: il cor ...