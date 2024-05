WTA Roma 2024 - Swiatek e Gauff vanno come i tren - si ritrovano Osaka e Badosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Giornata pienissima e intasata nel tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia. Dopo la pioggia di ieri sera, anche oggi le condizioni atmosferiche avverse hanno fatto capolino al Foro Italico in un giovedì in cui il tabellone si è allineato alla conclusione dei secondi turni della parte alta. Giovedì che è cominciato con i sussulti di Daria Kasatkina e Angelique Kerber: la russa ha battuto 7-5, 6-1 Tatjana Maria, faticando un solo set, mentre la tedesca si è imposta d’autorità sulla semifinalista uscente Veronica Kudermetova con un 6-3, 6-0 decisamente sorprendente per le dimensioni. Altra sorpresa è stata l’imposizione nel derby russo di Diana Shnaider su Liudmila Samsonova con un 6-1, 6-3 senza appello. Buono il debutto della testa di serie numero 7 Qinwen Zheng, giustiziera di Shelby Rogers con un 6-2, 6-0 in appena un’ora e un quarto. Convincente anche la vittoria di ...