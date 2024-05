Welfare d’altri tempi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le iniziative dimesse a disposizione dei propri lavoratori sono sempre più un elemento qualificante per le aziende. Secondo un recente sondaggio condotto da Forbes Advisor, il 40% dei datori di lavoro ritiene che i propri dipendenti lascerebbero il loro posto in cambio di un altro che offrisse maggiori benefici in termini di rapporto tra qualità lavorativa e di vita. Nel panorama italiano, tra gli esempi di aziende più attente ai propri dipendenti spicca Enel che ha peraltro appena annunciato una campagna di assunzioni con 2.000 nuovi ingressi nell’ambito della rete negli anni 2024-2026. La compagnia elettrica numero uno del Paese ha allestito per i suoi addetti un ventaglio di iniziative che mirano appunto a garantire un buon equilibrio tra lavoro e tempo da dedicare a se stessi e ai propri cari. Si va dalle misure in favore della genitorialità a quelle per ...

