Walking football - nel Lodigiano un torneo per gli over 50

(Di giovedì 9 maggio 2024) Codogno (Lodi), 9 maggio 2024 - C’è chi, per l’età, appende le scarpe da calcio al chiodo e chi, a Codogno, per la prima volta nel, potrà tornare a giocare ma “solo se50enne”. Il Comune ha infatti deciso di ospitare la prima manifestazione ludico sportiva, aperta a tutti, di. Si gioca per venti minuti a partita, con 5 giocatori in campo più il portiere. Una sorta di calcetto senza correre, si cammina soltanto. Ilesibizione didel 25 maggio 2024, previsto alle 10.30, è stato presentato in municipio ed è programmato al campo da rugby di viale Duca d'Aosta a Codogno. Partecipano le squadre Codogno wfa, Codogno wfb, Novarello wf di Novara, Covo wf di Bergamo. L'evento vanta il patrocinio del Comune, del comitato ...

