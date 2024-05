Victor Hugo Morales - il poeta del ‘gol del secolo’ premiato a Napoli

(Di giovedì 9 maggio 2024)premia, il giornalista che raccontò in diretta il celebredeldi Maradona Chi ama Maradona sa anche chi è. Giornalista sportivo nato in Uruguay e argentino d’adozione. Telecronista, scrittore e presentatore televisivo che oggi, nella Sala del Consiglio del Comune di, riceve la Medaglia della L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Grande attesa per la tre- giorni partenopea del più grande telecronista e radiocronista della storia del calcio , Victor Hugo Morales : due premi prestigiosi e la medaglia della città di Napoli . “Diego Armando Maradona, en una corrida memorable, en la ...

Napoli, targa alla voce del gol di Diego 'mano de Dios' - Napoli, targa alla voce del gol di Diego 'mano de Dios' - E' stata consegnata oggi nella Sala del Consiglio comunale nel corso della Commissione Sport la targa del Comune di Napoli a victor hugo Morales, giornalista, ...

Victor Hugo Morales: "Mia figlia mi svegliò e disse di Diego, dolore violento dentro me" - victor hugo Morales: "Mia figlia mi svegliò e disse di Diego, dolore violento dentro me" - victor hugo Morales, quasi in lacrime, ha raccontato il suo legame fortissimo con il calciatore più forte di tutti i tempi: Diego Armando Maradona.

Il telecronista del gol del secolo a Castel Volturno: lo scatto con Simeone e Olivera - Il telecronista del gol del secolo a Castel Volturno: lo scatto con Simeone e Olivera - Foto corredata dal commento del club azzurro: "È venuto a trovarci victor hugo Morales, la voce del gol del secolo".