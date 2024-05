Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)9 MAGGIO 2025 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO SUL VIA DEL FORO ITALICO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI 23° ALLA SALARIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZECIRCONE RALLENTATA PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO TRA COMPIOBBI E PONTASSIEVE. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI DI 40 MINUTI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELNI RICORDIAMO CHE LUNEDÌ 13 MAGGIO SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA SULLA FERROVIA METRE GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA DAL ...