Ultime Notizie Roma del 09-05-2024 ore 09 | 10

(Di giovedì 9 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha detto che chiederà i paesi della NATO di indicare il 2,5% del loro PIL alle spese per la difesa di fronte alle varie sfide attuali del contesto geopolitico globale il ministro del Regno Unito recisione annunciato il mese scorso una mento della spesa militare dal 2,3% 2,5 entro il 2030 l’arresto di Toti scuote la fidanzata a casa di Spinelli sono stati rispettare sui tratti Scusate oltre €200000 vendute la propria funzione in cambio di finanziamenti dice il gip perplessità sulla cura rispetto al tempo in cui è stato commesso delle atlete inizia per indagine dice il ministro Novio si dimetta tuona Slime venerdì l’interrogatorio di garanzia il premier scontro al Senato sul ddl casellati le opposizioni dicono fermatevi il DDL ...

Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: almeno 15mila i bambini palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023. Gli USA intanto avvertono: non invieranno più bombe a Tel Aviv se verrà lanciato l'attacco a Rafah .Continua a leggere

Roma dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Giorgia Meloni ha definito il rischio la riforma del premiato Questo è un governo solido stabile non ne avrai bisogno ma se non gli effetti ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora d alla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Borsa: in Asia debole Tokyo, corrono i listini cinesi - Borsa: in Asia debole Tokyo, corrono i listini cinesi - Seduta mista sui listini asiatici. Le Borse cinesi si sono mosse in rialzo grazie ai dati positivi sul commercio e a nuovi segnali di sostegno al settore immobiliare. Hong Kong guadagna lo 0,93%, Shan ...

Israele, 'da presidente Biden commenti molto deludenti' - Israele, 'da presidente Biden commenti molto deludenti' - "Commenti molto deludenti". Così - secondo la radio Kan - l'ambasciatore israeliano all'Onu Gilad Erdan ha definito le affermazioni del presidente americano Joe Biden su Israele, l'operazione a Rafah ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Stoltenberg: Kiev non ha chiesto truppe Nato. LIVE - Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Stoltenberg: Kiev non ha chiesto truppe Nato. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Stoltenberg: Kiev non ha chiesto truppe Nato. LIVE ...