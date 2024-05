Uguaglianza - di fronte alla legge e nelle opportunità della vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Disporre o meno di "mezzi" non riguarda la semplice disponibilità monetaria nella Costituzione repubblicana. Ai "mezzi" si fa riferimento in prevalenza riguardo alle condizioni sociali, ma non solo: non tanto come strumento per raggiungere un fine, quanto a realizzare l’delle condizioni dal punto di vista sociale e non solo. Si tratta di un termine che ricorre ben 8 volte nel testo, e non solo con riferimento alle condizioni economiche e sociali. La Costituzione parla di "mezzi per agire" in giudizio garantiti ai non abbienti (art. 24), di diritto a raggiungere i livelli più alti di istruzione dei "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" (art. 34), del diritto al mantenimento e l’assistenza sociale di "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere", nonché i "mezzi adeguati" alle esigenze dicui ...