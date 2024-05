Tumori ovaio - l’allarme dell’oncologa Bernardi | Spesso diagnosticato in una fase tardiva

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’oncologa Rossana Berardi ha messo luce sul problema legato al tumore ovarico: la diagnosi precoce è. Il tumore ovarico rappresenta una delle sfide più complesse nel campo dell’oncologia moderna. La diagnosi precoce di questa patologia rimane un bisogno fortemente insoddisfatto, come sottolineato dall’oncologa Rossana Berardi, ordinaria di oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche, in occasione della Giornata mondiale del tumore ovarico. Le diagnosi di tumore ovarico sono ancora tardive – notizie.comLa diagnosi tempestiva del tumore ovarico è cruciale per aumentare le possibilità di successo delle terapie e migliorare la qualità della vita delle pazienti. Tuttavia,questa malattia viene identificata solo inavanzata, limitando così le opzioni terapeutiche disponibili. Secondo ...