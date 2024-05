Torino - Sgarbi candidato alle Europee | Hanno cancellato presentazione mio libro Annalena Benini | Regole par condici - e poi non è elegante

Torino, la polemica di Sgarbi candidato alle Europee: «Hanno cancellato la presentazione del mio libro». Annalena Benini risponde: «Non è elegante» - torino, la polemica di sgarbi candidato alle Europee: «Hanno cancellato la presentazione del mio libro». Annalena Benini risponde: «Non è elegante» - La direttrice del Salone del Libro di torino Annalena Benini lo aveva detto già: al Lingotto la campagna elettorale rimarrà fuori.

Sgarbi cancellato dal Salone del Libro: scoppia la polemica - sgarbi cancellato dal Salone del Libro: scoppia la polemica - La direttrice Annalena Benini: “I politici candidati non possono presentare i libri, mi sembra anche una questione di eleganza, ma il Salone è aperto a tutti”. Sangiuliano: porte aperte a sgarbi ...

Sgarbi: "Cancellata la mia presenza al Salone del libro perché candidato" - sgarbi: "Cancellata la mia presenza al Salone del libro perché candidato" - L’ex sottosegretario è in corsa per le europee. La direttrice Benini: “I politici non presentano libri, non è elegante” ...