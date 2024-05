Tomassini Il pubblico ci aiuterà Vogliamo rialzarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Giovanniè stato in campo in gara2 e sarà sul parquet anche stasera nonostante il risentimento muscolare. "Un po’ ho stretto i denti, sì, ma volevo esserci a tutti i costi e per questo ringrazio chi mi ha messo nelle condizioni di poterlo fare – dice ‘Tom’ –. Noi ora dobbiamo pensare a fare meglio rispetto alle prime due partite, in cui abbiamo fatto bene ma che sono migliorabili. Abbiamo bisogno di tutti, compreso del. So già che il Flaminio sarà pieno, ma l’invito mi sento di farlo lo stesso. Un grande tifo, così come è stato grande a Rieti da parte di chi ci ha sostenuto in trasferta. So che sarà così. Abbiamo voglia di giocare una grande gara3 per portare la serie a gara4". In gara2 Rbr è stata anche a +21, cosa manca alla squadra per portarla a casa? "Il dato dice che la squadra c’è, ma poi c’è stata una brusca frenata – continua ...