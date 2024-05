Terrorismo | senatore Bazoli ricorda in Aula la mamma Giulietta - morta in piazza Loggia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Intervengo con una certa emozione, non come semplicema come figlio diindella”, nell’attentato terroristico di matrice neofascista del maggio del ’74, a Brescia. Visibilmente emozionato, ildem Alfredointerviene così nell’del Senato, dove sono in corso le celebrazioni per le vittime delalla presenza delle più alte cariche dello Stato e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.le immagini di quella strage, che provocò 8 vittime e 102 feriti, compresa la scena dell’infermiera “che chiede aiuto e alza il braccio riversa su corpo di mia madre”.re, dice il ...

