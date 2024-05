(Di giovedì 9 maggio 2024) Nel "Giorno della memoria" il messaggio del premier: "Non dimentichiamo lee facciamo tesoro dei loro insegnamenti"

Salvini, vigilare sul radicalismo e sull' antisemitismo - Salvini, vigilare sul radicalismo e sull' antisemitismo - (ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Nel Giorno della memoria a loro dedicato, ricordiamo le vittime del terrorismo, l'orrore del sangue versato, le vite innocenti falciate in nome dell'estremismo ideologico. Per ...

Terrorismo, Meloni: "Ricordare le vittime per l’Italia e i valori che amiamo" - terrorismo, Meloni: "Ricordare le vittime per l’Italia e i valori che amiamo" - Nel "Giorno della memoria" il messaggio del premier: "Non dimentichiamo le vittime e facciamo tesoro dei loro insegnamenti" ...

Vittime del terrorismo: 9 maggio, giornata nazionale celebrata da Mattarella. Il nuovo libro di Padoin - vittime del terrorismo: 9 maggio, giornata nazionale celebrata da Mattarella. Il nuovo libro di Padoin - Oggi, 9 maggio 2024, alla presenza del Presidente della Repubblica, nell'aula del Senato, verrà celebrata la Giornata Nazionale dedicata alle vittime del terrorismo. La data del 9 maggio è stata scelt ...