Taxi - indetto uno sciopero nazionale per il 21 maggio e una manifestazione a Roma

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nessuna rassicurazione dal ministro Adolfo Urso dopo l’incontro sull’emanazione dei decreti attuativi, tra cui la regolamentazione delle piattaforme digitali. Per questo i tassisti hannouno sciper il 21e una grande. Lo annunciano Unica Cgil, Fast, Ugl, Uti, Tam, Claai Unione artigiani, Satam, Or.s.a., Uri, Atlt, Ati, Sitan/Atn, Usb, Unimpresa, Federcisal

Arezzo, 9 aprile 2024 – Giovedì 11 aprile è in programma, per tutti i settori privati, lo sciopero nazionale di 4 ore indetto da Cgil-Uil (8 ore per il settor edile). Obiettivi e ragioni: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo ...

Sciopero nazionale di quattro ore oggi nel settore privato . Indetta da Cgil e Uil la protesta è finalizzata ad una maggiore attenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro . Nei trasporti, garantite le fasce di garanzia, gli orari di Sciopero ...

Di seguito il comunicato: Il 6 Maggio sarà nuovamente sciopero degli Autoferrotranvieri di tutta Italia: una giornata di lotta e conflitto per rivendicare “Salario, Sicurezza e Diritti” per la Categoria, temi centrali su cui si basa la nostra ...

Sciopero scuola 9 maggio, le motivazioni: no a prove Invalsi, precariato e autonomia differenziata - Sciopero scuola 9 maggio, le motivazioni: no a prove Invalsi, precariato e autonomia differenziata - Per oggi, giovedì 9 maggio, è stato proclamato uno sciopero relativo al comparto istruzione da Cobas Scuola Sardegna, Unicobas scuola e università, Usb PI e Cobas-Comitati di Base della Scuola. Coinvo ...

