Svolta green a Venezia | Parco dell’idrogeno per un trasporto a zero inquinamento

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilsempre più: prende vita il nuovo progetto del, per ridurre l’, città dalle mille facce e dai mille canali, si appresta a vivere una rivoluzione verde che promette di cambiare il volto industriale di Marghera in un esempio luminoso di sostenibilità e innovazione. Il progetto dele delle energie innovative rappresenta un passo significativo verso un futuro più pulito e sostenibile per la Serenissima.sempre piùnel– notizie.comDopo l’apertura della prima stazione di servizio a idrogeno a Mestre, il Comune difa un ulteriore passo avanti con ...

Mangiare su un'isola privata nella laguna di Venezia - Mangiare su un'isola privata nella laguna di venezia - Lontano dalla folla che ogni giorno affolla Piazza San Marco, lontano dagli stereotipi della cucina per turisti, ma bagnata dalle stesse acque di laguna, a poco più di venti minuti di navigazione dall ...

21 ristoranti italiani da provare, uno per regione - 21 ristoranti italiani da provare, uno per regione - Questo articolo sui ristoranti italiani è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 14 maggio 2024.

Il più grande parco fotovoltaico del Nord Italia sta per nascere in provincia di Udine - Il più grande parco fotovoltaico del Nord Italia sta per nascere in provincia di Udine - Con l’installazione totale di oltre 150 MWp, l’impianto produrrà oltre 210 GWh annui che soddisfaranno il fabbisogno di energia elettrica di oltre 75.000 famiglie ...