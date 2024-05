Su Toti un' inchiesta elettorale Il giudice | arrestato perché si vota

(Di giovedì 9 maggio 2024) Più che giustizia ad orologeria, quella ligure è un'dichiarata.ilche ha disposto i domiciliari per Giovanni, mette nero su bianco che l'arresto è legato al pericolo che il governatore della Liguria possa mettere in atto quel sistema di favori in cambio dei finanziamenti al suo partito, regolarmente messi a bilancio, anche nella prossima kermesse per le Europee. Il gip di Genova, Paola Faggioni, lo scrive in un modo che non si era mai visto negli atti della magistratura. C'è «il pericolo attuale e concreto che l'indagato commetta altri gravi reati della stessa specie di quelli per cui si procede e, in particolare, che possa reiterare, in occasione delle prossime elezioni, analoghe condotte corruttive, mettendo la propria funzione al servizio di interessi ...

“Ancora una volta, quindi, in occasione di una competizione elettorale , il privato – dopo aver chiesto e ottenutoil compimento di atti e comportamenti a sé favorevoli in pratiche amministrative incardinate presso gli uffici di Regione Liguria – ...

La riunione di febbraio 2022 nell’ufficio in Regione del Governatore per una cena elettorale cui si volevano invitare i fratelli Testa - accusati di corruzione elettorale con l’aggravante mafiosa - in presunti contatti con il clan Cammarata di Riesi ...

Flavio Briatore non crede che Giovanni Toti sia un corrotto. Anzi: «È un mio amico da circa vent’anni: è un galantuomo. Un governatore che ha lavorato molto bene in Liguria, ha creato opportunità di lavoro». L’imprenditore avrebbe dovuto ...

