Spezia-Venezia venerdì 10 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il solito Pohjanpalo e buone notizie da Modena mantengono ildi Vanoli ancora aggrappato alla promozione diretta: serve la vittoria quest’oggi al Picco contro lodi D’Angelo e che il Como non vinca in casa contro il Cosenza. Gli scontri diretti infatti in caso di arrivo a pari punti premierebbero i lagunari in virtù del 3 a 0 della gara del Penzo, cosa che dà ancora qualche InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sfida tra Como e Cosenza, arbitra Gianluca Manganiello - ... in programma venerdì alle 20.30 al Sinigaglia. Sfida decisiva ... Per l'altro match decisivo per la promozione, Spezia - Venezia, la ...

Pallanuoto: Campionato Serie A 1 " Play Off - Semifinale " Gara 2 " La BPER R.N. Savona vince con il Brescia 6 a 4 e vola in Finale Scudetto - Delegato FIN: Dante Saeli di Venezia. Superiorità numeriche: A. ...See author's posts Redazione Articoli correlati La Spezia e ...Posted on 8 Settembre 2022 8 Settembre 2022 Author Redazione Venerdì 9 ...