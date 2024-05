Sorpresi a rubare - vengono presi a mazzate Ai ladri non rimane che scappare gettandosi dalla finestra…

(Di giovedì 9 maggio 2024)scoperti e. Il danno subito dai proprietari, purtroppo per loro, deve essere stato ugualmente importante (si vocifera di qualche migliaio di euro), ma almeno hanno avuto, per così dire, la soddisfazione di essere riusciti a ribellarsi su chi li stava beatamente derubando mentre loro stavano lavorando. Questo è quanto successo qualche sera fa, anche se la notizia è trapelata solo ieri, in una abitazione a San Donà di Piave nel Veneziano. Il tutto è avvenuto poco dopo le 21 nella frazione di Pianzano, dal centralissimo viale Vittorio Veneto, passando per via dei Pini e via Verdi. Una famigliola era a passeggio con la bimba nel passeggino quando ha udito suonare una sirena d’allarme. “Pensavamo che fosse partito per errore – racconta S.C. – in realtà a farlo scattare erano iin fuga”. I ...

