(Di giovedì 9 maggio 2024) La mamma diha raccontato delle cimici trovate in casa. È stata aperta un'contro ignoti

Ancora una svolta nel caso Denise Pipitone : Piera Maggio , madre della bimba scomparsa, ha rinvenuto due cimici in casa sua, dopo vent’anni ! La scoperta è avvenuta per caso e l’annuncio è arrivato anche dai social; su Facebook, infatti, Piera Maggio ...

"Sono scossa, erano calde". Nuova indagine su Denise Pipitone. E spunta una foto - "Sono scossa, erano calde". Nuova indagine su denise pipitone. E spunta una foto - Dopo il ritrovamento delle cimici nel luogo in cui scomparve denise pipitone, c’è un’indagine in corso per violazione della privacy. A rivelarlo è stata la mamma della bambina scomparsa nel 2004, ...

Chi l'ha visto, svolta caso Pipitone. La madre svela i dettagli, Sciarelli choc: "Sono stata chiamata dalla Procura" - Chi l'ha visto, svolta caso pipitone. La madre svela i dettagli, Sciarelli choc: "Sono stata chiamata dalla Procura" - Durante la puntata di ieri di Chi l'ha visto, la madre di denise, Piera Maggio, e la Sciarelli hanno fatto alcune rivelazioni inquietanti sulle indagini ...

"Fosse clandestine e age progression, così cerchiamo i bimbi scomparsi" - "Fosse clandestine e age progression, così cerchiamo i bimbi scomparsi" - Da Maddie a denise, Angela e Santina. Manisco World si occupa di cercare le persone scomparse tra "cold case" ancora irrisolti. "Molti sequestri hanno un movente parentale" spiega la presidente Virgin ...