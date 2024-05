Sonic Rumble | l’annuncio ufficiale per mobile conferma i rumor

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 9 maggio 2024)to ufficialmente il “royale” di SEGA:didà credito al misterioso (e affidabile?) leaker Midori In seguito ai vari leak, SEGA ha ufficialmenteto consui suoi canali social l’esistenza di, e come da pronostico si tratta di un titolo sulla falsariga di Fall Guys per il mercato. Nella fattispecie, si tratta di un titolo che metterà 32 giocatori alla prova in varie sfide di platforming, dove competere per l’unica corona in gara. Oppure, quantomeno, per gli anelli con i quali accaparrarsi gli elementi di personalizzazione. Potete vedere il trailer nel tweet incluso qui sotto, mentre il playtest èto solo per il ...