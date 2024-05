Sinner - arriva una decisione irrevocabile | è la prima volta in assoluto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

Sinner cambia la maglia: per la prima volta in Italia apparirà in una veste diversa. Lo si può trovare già da ieri in questa sua nuova avventura Non sta giocando, e non giocherà, Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro, numero 2 del Mondo, ha un problema all'anca che lo ha fatto fuori a Madrid e che potrebbe anche mettere a rischio il prossimo Slam, il Roland Garros sulla terra battuta. In conferenza stampa, lunedì scorso, Jannik non si è sbilanciato: ha chiaramente detto che se starà bene ci sarà, altrimenti non vuole mettere a rischio i prossimi anni della sua carriera. Il miglior tennista italiano di sempre ha 22 anni e ha ancora una carriera davanti: inutile prendersi dei rischi. Meglio ...