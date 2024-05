Siamo tutti un po' dinosauri

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Buonasera, sono un dinosauro e, ovviamente, voglio venire studiato. In quanto dinosauro, benché estinto, mi sento direttamente chiamato in causa tanto dall’intemerata del ministro dell’Istruzione (il quale si è chiesto a cosa serva studiare i) quanto dalla risposta degli opinionisti: costoro, pur di contestare il ministro, hanno rivelato che l’Italia è una nazione di paleontologi, dichiarando che studiare iè bello, studiare iè fondamentale, bisognerebbe studiare soltanto i, #. Tale reazione pavloviana non può che farmi piacere, ma, appunto, solo perché sono un dinosauro: se fossi un minerale, vorrei che si studiassero i minerali; se fossi un mosaico, vorrei che si studiassero i mosaici; se fossi un campo ...