Sequestri e multe in un centro di cottura di alimenti per le scuole

Vicenza, 7 maggio 0224 – Formiche nei dolci, insetti nei pasti e Muffa nelle porzioni di pane per celiaci. Sono le pietanze da incubo servite in una mensa scolastica di Vicenza. Sospesa l’attività di una cooperativa di catering che serviva gli ...

In attesa dell?esito del secondo prelievo, in contraddittorio tra Comune e Serenissima, proseguono le attività per cercare di comprendere se e come l?acqua del centro cottura al...