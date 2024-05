Scovate diverse nuove funzioni che arriveranno con Android 15

GTA VI, cosa sappiamo del nuovo capolavoro di Rockstar Games - GTA VI, cosa sappiamo del nuovo capolavoro di Rockstar Games - Stando a quanto condiviso dall’account X/Twitter di Detective, sulla base delle informazioni scovate da LegacyKillaHD, abbiamo molti rumor di cui discutere. Le nuove indiscrezioni hanno svelato alcuni ...

Chrome: le password saranno più sicure con l'AI - Chrome: le password saranno più sicure con l'AI - Così come altre grandi aziende dell'High Tech, tra cui Apple, anche Google sta invitando i propri utenti ad abbandonare i sistemi di autenticazione basati sulle password in favore di soluzioni ritenut ...

Android 15, novità in vista per At a Glance e notifiche meno fastidiose - android 15, novità in vista per At a Glance e notifiche meno fastidiose - Il widget di riepilogo potrebbe spostarsi verso la parte bassa dello schermo, mentre il 'notification cooldown' potrebbe interessare anche la vibrazione.