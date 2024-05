Saviano e Scurati - fatece ride | su Roccella non è censura?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Da settimane non fanno altro che tediarci con i loro inutili sermoni intrisi di ipocrisia e vittimismo. Impiegano le loro intere giornate a sventolare il bavaglio, a denunciare presunti episodi dicommessi da quei cattivoni di TeleMeloni, e ad evocare ad ogni ora del giorno e della notte lo spettro di un fascismo evidentemente vivo solo nelle loro fantasiose menti. Riescono finanche a creare uno sport tutto loro per potersi sfidare e fare a gara a chi tra i due è più martire. Rasentano a tal punto la tragicommedia da risultare persino simpatici, da suscitare ilarità. Ci siamo talmente abituati alle loro gag da avvertirne di tanto in tanto la necessità, proprio come un bisogno fisiologico. Ebbene sì, se non esistessero già bisognerebbe inventarli. Entrambi. Robertoe Antonio, martiri del libero pensiero e ...