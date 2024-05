Sassuolo Le tre finali per restare in Serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Genoa fuori, Cagliari in casa, Lazio in trasferta: ilè chiamato a fare punti sempre e ovunque per salvarsi, non c’è altra possibilità. Tanti, maledetti e subito. Ma come stanno le prossime tre avversarie dei neroverdi? GENOA. Dodicesimo in classifica, mai a rischio retrocessione e mai in odore di Europa, il Genoa è nella terra di nessuno e, da neopromossa, va più che bene. La squadra di Gilardino ha perso solo una volta nelle ultime sette partite, andando peraltro a pareggiare in casa di Juventus e Milan, segno che sta bene. La sponda rossoblù di Genova è stata la casa più frequentata da Ballardini, che ha lasciato ai tifosi il ricordo di grandi imprese, tutte però in era Preziosi e non con l’attuale proprietà. Dato il contesto, difficilmente il tifo rossoblù vivrebbe male un eventuale calo contro i neroverdi, anche perché poi l’ultima partita in casa – ...