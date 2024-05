Saipem a Trieste fa i test di Flatfish - drone subacqueo di eccellenza mondiale

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 mag. (Adnkronos) - Sono in corso in questi giorni adi collaudo delle nuove funzionalità di, ilper ispezioni avanzate ideato e industrializzato da, società leadernelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture., attraverso Sonsub, il suo centro diper le tecnologie subacquee, ha messo a punto il programma Hycon l'obiettivo di industrializzare una flotta di tre diversi modelli di droni sottomarini, ciascuno con proprie diverse funzionalità, in grado di operare in completa autonomia grazie all'intelligenza artificiale. ...

