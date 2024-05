(Di giovedì 9 maggio 2024) Sabato alle 15.30 e domenica aldiElia Longarini di Villa Potenza debutterà la squadra maceratese delcontro le Blue Crabs Falconara e le Ura Ancona in occasione del MC 5’s Touch – Trofeo italiano touch. Torna così ilala Macerata dopo due anni, cioè da quando le ormai ex giocatrici del Banca Maceratasono confluite nella franchigia regionale Spartan Queens Montegranaro di Serie A. La società sentiva la mancanza di una quota rosa importante e, su iniziativa di alcune mamme del mini, c’è stata l’occasione di formare una squadra amatoriale di Touch, una forma disenza contatto meno esigente atleticamente e più inclusiva. Il sindaco ...

Rugby femminile. Le Karma Girls in campo